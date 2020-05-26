Путин предложил провести "Бессмертный полк" 26 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шествие "Бессмертного полка" пройдет 26 июля. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Предлагаю провести марш "Бессмертного полка" 26 июля – в день Военно-морского флота России", – заявил президент.

Путин также приказал провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны.

При этом глава государства допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если соответствующие рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.

"Повторю: жизнь и здоровье, безопасность людей – для нас главная, безусловная ценность", – сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что парад Победы состоится 24 июня. Путин сообщил, что мероприятие состоится в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году.

16 апреля Путин официально отложил подготовку к параду Победы. Он поручил перенести все торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с угрозой распространения коронавируса.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые проходила в стране в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. На экранах на улицах города транслировали истории ветеранов, заранее загруженные на сайт участниками проекта. В онлайн-акции приняли участие около трех миллионов граждан.

В честь Дня Победы ветеранам отправили около трех тысяч виртуальных открыток с поздравлениями и благодарностями. Кроме того, во всех районах столицы 9 Мая москвичи показывали портреты родственников-фронтовиков из окон домов, а также пели культовые песни военных лет.

