Акция в память о героях ВОВ прошла в Москве

Фото: телеканал Москва 24

На балконах во всех районах столицы горожане отмечали День Победы, передает телеканал Москва 24.

Хотя жители не смогли пройти по Тверской, они объединились, показав портреты членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне, из окон домов.

Песня "День Победы" – кульминация праздника, в жилых комплексах звучали также "Катюша", "На безымянной высоте", "Синий платочек", "Темная ночь". Так люди решили поддержать ветеранов в период самоизоляции, выразить им уважение и благодарность.

Поздравления с 75-летием Победы озвучили Владимир Путин и Сергей Собянин. Памятные мероприятия с участием президента не были массовыми из-за пандемии. Он пообещал, что после снятия ограничений праздник отметят с соответствующими почестями.

Глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии.

Мэр Москвы дистанционно пообщался со столичными ветеранами. Он призвал их беречь свое здоровье в условиях пандемии. По просьбе ветеранов состоялась акция-возложение цветов к памятным местам с участием волонтеров.

В России организовали акцию "Бессмертный полк" в формате онлайн. На участие в проекте подано около трех миллионов заявок.

Вечером над городом прогремит салют – с 22:00 до 22:10. Собянин призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за мероприятием с балконов.