Путин провел смотр Президентского полка в День Победы

12:08
Путин участвует в смотре Президентского полка
Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии.
Президентский полк сформировали весной 1936 года и назывался тогда Полком специального назначения. Он участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. 25 июня 1941 года его бойцы и командиры оборудовали огневые точки на Кремлевской стене и несли возле них круглосуточное дежурство.
"75 лет назад, в мае 1945 года, Красная армия положила конец трагедии XX века, с триумфом завершила самую жестокую в истории битву, которая была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа", – заявил глава государства.
"Именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдание", – добавил он.
Президент выразил уверенность в том, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов.
Он прокомментировал планы, касающиеся военного оснащения страны. "Все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены – в этом не должно быть никаких сомнений. Они получат самую современную технику", – подчеркнул российский лидер.
Ранее он поздравил россиян с праздником и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Состоялся воздушный парад. В небе над Красной Площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами России – 597 летательных аппаратов.
Авиапарад состоялся в небе над Москвой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: