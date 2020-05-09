Путин провел смотр Президентского полка в День Победы

Путин участвует в смотре Президентского полка

Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии.

Президентский полк сформировали весной 1936 года и назывался тогда Полком специального назначения. Он участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. 25 июня 1941 года его бойцы и командиры оборудовали огневые точки на Кремлевской стене и несли возле них круглосуточное дежурство.

"75 лет назад, в мае 1945 года, Красная армия положила конец трагедии XX века, с триумфом завершила самую жестокую в истории битву, которая была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа", – заявил глава государства.

"Именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдание", – добавил он.

Президент выразил уверенность в том, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов.

Он прокомментировал планы, касающиеся военного оснащения страны. "Все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены – в этом не должно быть никаких сомнений. Они получат самую современную технику", – подчеркнул российский лидер.

Ранее он поздравил россиян с праздником и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Состоялся воздушный парад. В небе над Красной Площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами России – 597 летательных аппаратов.