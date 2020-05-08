Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Собянин рассказал о праздновании Дня Победы в Москве. Об этом мэр города поведал на своей личной странице.

"Вместе со всей Россией мы готовились праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне особенно торжественно и масштабно. Однако нашим планам помешал коронавирус – невидимый и опасный враг", – написал мэр.

Градоначальник добавил, что поздравлять ветеранов начали социальные волонтеры еще 6 мая, они обзванивают фронтовиков и тружеников тыла. Все инвалиды и участники войны получат в преддверии праздника подарок в виде планшета с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы.





Сергей Собянин мэр города Многие ветераны привыкли в День Победы возлагать цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей. Поскольку в этом году пожилым людям категорически нельзя выходить из дома, по их заявкам это сделают волонтеры.

Цветы будут возложены к Могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы.

Глава города отметил, что для многих ветеранов самое печальное – невозможность прийти на традиционную встречу однополчан, поэтому с этой целью для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, Zoom и WhatsApp.

Собянин добавил, что, несмотря на отмену массовых гуляний в праздничный день, по решению Владимира Путина в небе над Москвой 9 Мая пролетят самолеты и вертолеты. А акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, чтобы стать ее частником, достаточно посетить ресурс polkrf.ru.

Прием заявок будет открыт до 15:00 субботы по московскому времени. При этом трансляция с фотографиями запустится в 11:00 того же дня в Петропавловске-Камчатском (02:00 по Москве). Онлайн-шествие будет постепенно двигаться с востока страны на запад.

Также в этот день по телевидению будут запущены различные праздничные программы, фильмы, посвященные войне, музеями, театрами и городскими парками будут организованы онлайн-выставки, концерты и лекции ко Дню Победы.

В завершение праздничного дня над Москвой прогремит салют. Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. В небо будет выпущено несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут. Собянин призвал граждан не выходить в этот день на улицы и посмотреть салют с балконов.

"Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, друзья! С юбилеем Победы!" – написал мэр.

