Москвичи могут отправить открытку ветерану ко Дню Победы на портале "Я дома"

Фото: ya-doma.ru

Москвичи смогут отправить открытку ветерану ко Дню Победы на портале "Я дома", рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Открытку доставят соцработники и волонтеры.

"В Москве проживает более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Всем, кому нужна поддержка во время самоизоляции, помогают социальные работники и волонтеры – привозят продукты, лекарства, все необходимое. Но самое главное, чего не хватает нашим ветеранам, – это внимания, добрых слов, эмоциональной поддержки", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, открытка с искренними и теплыми пожеланиями обязательно подарит улыбку ветеранам, подбодрит их в непростой период.

"Давайте вместе проявим заботу о тех, кто бесстрашно встал на защиту своего Отечества и завоевал Великую Победу", – призвала Ракова.

Чтобы отправить открытку, необходимо зайти на страницу проекта, выбрать дизайн, написать добрые слова и поздравления для ветерана и нажать "Отправить". Каждое послание распечатают, а социальные работники принесут открытки адресатам вместе с продуктами или при выполнении других просьб.

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в каждой семье будут вспоминать события той войны, истории настоящих героев.