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Общество

11:26

Онлайн-турниры по шахматам для школьников проведут в честь 75-летия Победы

общество досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Серия онлайн-турниров по шахматам для школьников состоится в Москве. Игры проведут в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московский центр "Патриот. Спорт" проведет серию школьных онлайн-соревнований по шахматам "Кубок Победы". В двух возрастных категориях пройдет 20 турниров по швейцарской системе в семи турах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что турниры будут проходить ежедневно с 4 по 15 мая на специализированной онлайн-платформе. Соревнования рассчитаны на группы ребят младше и старше 12 лет.

Итоги турнира подведут 15 мая. Победители каждого игрового дня получат памятные призы.

Ранее сообщалось о проведении интернет-турнира по шахматам Музеем космонавтики. В его рамках организаторы планировали повторить матч "Космос – Земля", который был сыгран Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым на орбите планеты и Виктором Горбатко, Валерием Быковским и Николаем Каманиным на Земле.

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