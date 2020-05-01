Сергунина рассказала о запуске образовательного онлайн-лагеря "Город открытий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запустили образовательный онлайн-лагерь для школьников "Город открытий". На его площадке учащиеся смогут получить новые навыки по компьютерной графике, программированию и кибербезопасности, сообщили в пресс-службе Мостуризма.

Отмечается, что одной из основных площадок проекта стал инновационный комплекс "Техноград" на ВДНХ.

На базе образовательного лагеря школьники из Москвы и других регионов России могут в игровой форме познакомиться с перспективными профессиями и современными технологиями. Уточняется, что старт проекта пройдет в рамках Московского международного салона образования. Проводиться он будет в виртуальном формате.

"Познавательные онлайн-экскурсии, мастер-классы и вебинары "Города открытий" будут идти с 1 по 8 мая. Ребята не просто интересно проведут время, а получат действительно полезные навыки, которые пригодятся в будущем при выборе профессии", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Также в рамках занятий школьники смогут подготовиться к экзаменам по английскому языку ОГЭ и IELTS.

"Каждый день в онлайн-лагере посвящен одной из восьми интенсивно развивающихся отраслей столицы: "Биотехнологии и биомедицина", "Экология", "Урбанистика", "Креативные технологии", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Гуманитарные технологии" и "Энергетика", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что представители фарминдустрии на вебинарах проекта "Профессиональная среда" поделятся со столичными школьниками знаниями о коронавирусной инфекции и специфике создания новых лекарств. Известно, что для будущих слушателей подготовили дистанционные занятия при участии одной из крупнейших фармкомпанией России.