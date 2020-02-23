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Общество

16:22

Столичных школьников научат получать космический вакуум

общество город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые занятия в рамках проекта "Субботы московского школьника" состоятся 29 февраля. На них учащихся столичных школ научат получать космический вакуум, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Участников проекта "Субботы московского школьника" ждут мастер-класс по киригами, знакомство с космическими явлениями и клеточными технологиями в медицине", – говорится в сообщении.

В частности, в Московской государственном государственном техническом университете имени Баумана участникам расскажут, как получить космический вакуум и чем он может быть полезен человеку.

Также для старшеклассников прочтут лекцию о передовых клеточных технологиях в Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

Помимо этого школьников научат тонкостям искусства киригами, где участники будут моделировать объекты из бумаги, в частности – архитектурные сооружения.

Кроме того, на занятиях учащиеся спроектируют собственную транспортную схему при помощи программы AnyLogic, а также узнают о месторождениях нефти и газа и современных морских нефтегазовых платформах.

Школьников также ждет программа о гамма-всплесках – одном из наиболее энергичных явлениях в космосе, обучение навыкам успешного интервью и различные практические задания.

Ранее на "Субботах московского школьника" участников учили программировать квадрокоптеров. Также им рассказали, как не стать жертвой мошенников, расплачиваясь банковскими картами.

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