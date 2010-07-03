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Технологии

17:40

Проект "Москваполис" для школьников и студентов запустили в столице

образование технологии дети город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный проект в сфере информационных технологий "Москваполис" запустили в столице. Участниками этой программы могут стать школьники и студенты колледжей, как сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Проект станет площадкой, на которой планируют поддерживать технологические инициативы. Первый этап его работы – образовательный конкурс.

Чтобы присоединиться к "Москваполису", необходимо оставить на сайте проекта описание будущего продукта – будь то концепты мобильных приложений или игры, компьютерных программ или гаджетов. Крайний срок подачи заявок назначен на 18 ноября.

Работы потенциальных участников оценят силами экспертного совета, а именно представители IT-индустрии. Авторам пяти лучших передадут пригласительные билеты на презентацию "Москваполиса" 23 ноября. В павильоне "Россия – моя история" на ВДНХ молодые разработчики смогут обсудить свои предложения и проекты с экспертами.

Информационные технологии все чаще используются в столичном образовании. Например, девятиклассникам Москвы открыли доступ к возможности самостоятельно подавать заявку на итоговое собеседование по русскому языку. Доступ к услуге получат как родители, так и дети до 14 лет.

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