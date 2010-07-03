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Технологии

09:55

Девятиклассники могут записаться на итоговое собеседование онлайн

город технологии образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девятиклассники могут подать заявку на итоговое собеседование по русскому языку на портале мэра и правительства Москвы. Раньше это делалось письменно в школах.

Возможность доступна для школьников старше 14 лет или родителя (законного представителя) в разделе "Образование" в "Услугах". Там нужно будет указать нужный тип записи (запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку) и заполнить форму.

Рассмотрение заявления занимает не более 14 календарных дней. Воспользоваться услугой могут только пользователи, указавшие номер СНИЛС в личном кабинете.

На mos.ru также можно записаться на ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ-11), ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ-9), узнать результаты экзаменов и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Там же ученики могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами за экзамен.

На портале открыта запись в бесплатные кружки, секции, группы продленного дня. Сервису "Электронный дневник школьника" позволяет смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. Кроме того, для пользователей доступна быстрая связь с учителем.

Благодаря системе "Проход и питание" родители всегда знают, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Кроме того, можно сформировать список продуктов, которые дети не смогут купить в буфете.

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