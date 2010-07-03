Мастер-классы для столичных школьников проведут олимпийские чемпионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В школах Москвы начался образовательный проект "Урок с чемпионом". В ноябре и декабре столичных школьников ждут мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Занятия с учениками московских школ проведут олимпийский чемпион Денис Кривошлыков, чемпионка Европы Оксана Рахматулина, игрок баскетбольного клуба МБА Никита Баринов и игрок сборной России по мини-футболу Ромуло Алвес Нобре.

Задача проекта заключается в том, чтобы каждый ребенок мог почувствовать свою сопричастность к празднованию побед российских спортсменов, отметили в Центре патриотического воспитания и школьного спорта.

Ранее московская школьница стала триумфатором Международной астрономической олимпиады. Состязание прошло в период с 20 по 26 октября в румынском городе Пьятра-Нямц. Золотой медали удостоилась ученица 11-го класса образовательного комплекса № 1557 Мария Алиен. Еще четыре участника из столицы завоевали серебряные медали.

