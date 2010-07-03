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Наука

19:04

Школьница из Москвы победила на Международной астрономической олимпиаде

образование наука дети город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская школьница стала триумфатором Международной астрономической олимпиады. Состязание прошло в период с 20 по 26 октября в румынском городе Пьятра-Нямц, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Золотой медали удостоилась ученица 11-го класса образовательного комплекса №1557 Мария Алиен. Еще четыре участника из столицы завоевали серебряные медали.

Соревнование проходило в три тура: теоретический, наблюдательный и практический. Так, Мария Алиен стала победителем наблюдательного тура по сумме баллов, а Екатерина Бобкова (школа №1329) получила серебро за практический этап.

По словам руководителя команды Московского региона Евгения Фадеева, международные турниры по астрономии лучше, чем внутрироссийские. Специалист связал этот факт с наличием наблюдательного тура.

"Ребята выступают в двух возрастных категориях. В младшей группе участвуют школьники восьмых-девятых классов", – добавил руководитель команды.

Россию на Международной астрономической олимпиаде представили две команды – основная и сборная Московского региона. В общем неофициальном зачете отечественные астрономы заняли первое место.

Ранее стало известно, что столичных школьников научат ориентироваться в профессиях.

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