Московский планетарий пригласил гостей на экскурсии в честь своего 90-летия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице с 6 по 10 ноября будет проходить праздничная программа в честь 90-летия Московского планетария. На мероприятии "Вселенная знаний" посетители узнают тайны Вселенной, побывают внутри туманности, а также попробуют сделать облака, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятия будут проходить каждый день с 6 по 10 ноября. Зарегистрироваться на экскурсии "Неизвестный планетарий" и "Интерактив", а также занятия для детей в "Лунариуме" можно на сайте планетария. Также нужно купить билет в "Лунариум" или в Большой звездный зал.

6 ноября в 18:10 в Большом звездном зале состоятся премьера полнокупольного фильма "Разноцветная Вселенная" и встреча с его авторами. Пришедшие увидят небо в разных диапазонах электромагнитного излучения, из-за которого меняется его цвет, уникальные небесные объекты и явления, открытые методами всеволновой астрономии, например, цветные газопылевые облака, туманности и многое другое.

6, 7 и 8 ноября будет проходить бесплатная экскурсия "Неизвестный планетарий", на которой расскажут все секреты Московского планетария. Начало в 14:10. Чтобы попасть на экскурсию, также нужно купить билет в Большой звездный зал планетария.

Для юных гостей 6, 7 и 8 ноября в музее "Лунариум" пройдет бесплатная экскурсия "Интерактив". На ней собравшиеся попробуют создать облака.

С 8 по 10 ноября бесплатные занятия для школьников в возрасте от девяти до 12 лет организуют в рамках проекта "Лаборатория увлекательной науки".

На бесплатных занятиях "Семья Солнышка" и "Живые часы" детям расскажут, как определить время без часов и ориентироваться в пространстве, а также какие планеты есть в Солнечной системе.

Детей в возрасте от восьми до 13 лет ждут 8, 9 и 10 ноября в 15:00 пройдут бесплатные занятия "Живая физика".

С 8 по 10 ноября юные посетители смогут познакомиться с самыми важными профессиями космической отрасли, собрать из конструктора спутник и вездеход, а также отправиться в незабываемое путешествие по маршруту Земля – Луна – Марс в Центре подготовки космонавтов.

Во все дни праздничной программы с 17:00 до 22:00 можно будет посмотреть 3D-мэппинг-шоу. Это проекция звездного неба и космических пейзажей на большом куполе Московского планетария.

Кроме того, в конференц-зале музея Урании постоянно будут транслировать архивную хронику, которая расскажет об истории Московского планетария от его строительства до наших дней.

Московский планетарий отмечает свой юбилей 5 ноября.

До конца ноября в столичных парках пройдут десятки мероприятий для детей и подростков. Большинство из них бесплатные, на некоторые потребуется предварительная регистрация.

В спортивном павильоне зоны отдыха "Терлецкая дубрава" по выходным организуют бесплатные уроки гимнастики. В творческой мастерской детей научат рисовать, лепить и создавать бумажные фигуры в технике оригами.

Уроки проходят еженедельно по пятницам и субботам в "Арт-павильоне" неподалеку от главного входа в парк со стороны Свободного проспекта.

В парке "Кузьминки" 29 октября пройдет экологический мастер-класс. Дети до 11 лет смастерят фигурки сов, ежиков и лисичек из желудей, шишек, листиков и веточек.

В парке "Ходынское поле" с 22 октября по вторникам и четвергам в 15:00 откроют бесплатные мастер-классы по роуп-скиппингу.

Измайловский парк подготовил выставку комиксов, уроки экологии и прикладного творчества. На занятиях кружка "Игровая экология" дети научатся ориентироваться в лесу, узнают, что нужно взять с собой в поход и как правильно вести себя на природе.

C 26 октября по 3 ноября научные мастер-классы пройдут в парке "Зарядье". Дети узнают, что такое ДНК, почему светятся медузы и какие микроорганизмы присутствуют в капле воды. Купить билет и посмотреть полное расписание уроков можно на сайте парка.

