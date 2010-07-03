Городские парки подготовили десятки мероприятий для детей и подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Десятки мероприятий для детей и подростков пройдут в столичных парках до конца ноября. Большинство из них бесплатные, на некоторые потребуется предварительная регистрация, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В спортивном павильоне зоны отдыха "Терлецкая дубрава" по выходным организуют бесплатные уроки гимнастики. В творческой мастерской детей научат рисовать, лепить и создавать бумажные фигуры в технике оригами.

Уроки проходят еженедельно по пятницам и субботам в "Арт-павильоне" неподалеку от главного входа в парк со стороны Свободного проспекта. Регистрация не требуется.

В парке "Кузьминки" 29 октября пройдет экологический мастер-класс. Дети до 11 лет смастерят фигурки сов, ежиков и лисичек из желудей, шишек, листиков и веточек. Мероприятие бесплатное, регистрация не нужна.

В парке "Ходынское поле" с 22 октября по вторникам и четвергам в 15:00 откроют бесплатные мастер-классы по роуп-скиппингу. Дети до восьми лет будут прыгать через скакалку и учиться трюкам. Запись по телефону: +7 (965) 260-26-05.

Измайловский парк подготовил выставку комиксов, уроки экологии и прикладного творчества. На занятиях кружка "Игровая экология" дети научатся ориентироваться в лесу, узнают, что нужно взять с собой в поход и как правильно вести себя на природе.

Также участники сделают поделки из листьев, шишек и веток. Уроки будут проходить в детском досуговом центре "Светлячок" по выходным. Попасть на ближайший мастер-класс 26 октября можно по предварительной записи.

В "Арт-студии" детского досугового центра "Светлячок" научат изготавливать забавные поделки и аппликации, а также рисовать картины. Бесплатные занятия стартуют 26 октября и будут проходить по выходным. Необходима предварительная регистрация.

До 31 октября в выставочном павильоне "Арт-парк" проходит бесплатная выставка российских комиксов "Комиксар" .

В центре творчества и досуга Бабушкинского парка 27 октября проведут бесплатные уроки программирования на языках Scratc и Python. Участникам необходимо зарегистрироваться.

26 октября в игротеке ждут старшеклассников (16+) на популярную игру для больших компаний "Мафия". Необходима предварительная регистрация.

В Таганском парке на тренировках Adidas Football Kids дети смогут усовершенствовать навыки игры в футбол. Для участников от четырех до шести лет уроки пройдут бесплатно, от семи до 12 лет – предусмотрены платные абонементы на 15 занятий.

26 и 27 октября, 2 и 3 ноября в парке "Царицыно" пройдут лекции цикла "Ботанические беседы". Там же состоится мастер-класс, на котором гости сделают фонари из тыкв. Приобрести билеты можно на сайте парка.

С 28 октября по 1 ноября сад имени Баумана проведет экопродленку в городском лагере "Кон-Тики". Ребята узнают, как стать блогером и создадут собственных героев комиксов. Стоимость билета можно узнать на сайте сада.

C 26 октября по 3 ноября научные мастер-классы пройдут в парке "Зарядье". Дети узнают, что такое ДНК, почему светятся медузы и какие микроорганизмы присутствуют в капле воды. Купить билет и посмотреть полное расписание уроков можно на сайте парка.