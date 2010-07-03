Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатные занятия хатха-йогой на ВДНХ продлили на зиму из-за их популярности у посетителей. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"Стартовавшие в честь юбилея ВДНХ занятия по хатха-йоге стали настолько популярны и востребованы, что по просьбам гостей выставки принято решение об их продлении в осенне-зимнем сезоне", – рассказали в пресс-службе. Всех, кто хочет заниматься йогой, пригласили в балетный зал Дома культуры. С 19 октября уже ставшие традиционными "субботние практики" будут проходить с 11:00 до 12:30.

Занятия йогой на ВДНХ продлили на зиму

Руководить занятиями, отметили представители ВДНХ, как и летом, будет член Международного альянса йоги, сертифицированный инструктор хатха-йоги Регина Коропат. Она научит всех желающих правильно выполнять комплекс упражнений, который включает как физическую практику, так и психологические техники, основанные на правильном дыхании. По словам специалистов, занятия йогой помогут москвичам укрепить здоровье и душевное состояние, повысить гибкость, а также улучшить концентрацию и избавиться от лишнего веса.

Ранее сообщалось, что 17 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ откроется нетворкинг-клуб "Ваш бизнес". Общение в клубе будет проходить в формате стендап-шоу, причем каждый гость получит шанс выиграть пять минут выступления на сцене. Так он сможет рассказать собравшимся о своих проектах. В программу клуба включили выступления бизнес-спикеров и розыгрыши призов.