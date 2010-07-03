Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатные занятия хатха-йогой на ВДНХ продлили на зиму из-за их популярности у посетителей. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
"Стартовавшие в честь юбилея ВДНХ занятия по хатха-йоге стали настолько популярны и востребованы, что по просьбам гостей выставки принято решение об их продлении в осенне-зимнем сезоне", – рассказали в пресс-службе. Всех, кто хочет заниматься йогой, пригласили в балетный зал Дома культуры. С 19 октября уже ставшие традиционными "субботние практики" будут проходить с 11:00 до 12:30.
Занятия йогой на ВДНХ продлили на зиму
Руководить занятиями, отметили представители ВДНХ, как и летом, будет член Международного альянса йоги, сертифицированный инструктор хатха-йоги Регина Коропат. Она научит всех желающих правильно выполнять комплекс упражнений, который включает как физическую практику, так и психологические техники, основанные на правильном дыхании. По словам специалистов, занятия йогой помогут москвичам укрепить здоровье и душевное состояние, повысить гибкость, а также улучшить концентрацию и избавиться от лишнего веса.
Ранее сообщалось, что 17 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ откроется нетворкинг-клуб "Ваш бизнес". Общение в клубе будет проходить в формате стендап-шоу, причем каждый гость получит шанс выиграть пять минут выступления на сцене. Так он сможет рассказать собравшимся о своих проектах. В программу клуба включили выступления бизнес-спикеров и розыгрыши призов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: