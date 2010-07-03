Деловой клуб нового типа откроется в "Технограде" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В "Технограде" на ВДНХ откроется нетворкинг клуб для предпринимателей "Ваш бизнес". Первая встреча состоится в павильоне "Арт.Техноград" с 16:00 до 20:00 в четверг, 17 октября.

Мероприятие пройдет в стиле StandUp Show – у каждого гостя будет возможность выиграть пять минут выступления на сцене, чтобы заявить о себе и представить свой бизнес, услуги или идею.

"Благодаря новым форматам проведения встреч, у руководителей малого и среднего бизнеса появляется возможность не только делиться своим опытом, но и устанавливать новые деловые связи", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Деловые встречи в таком формате будут проходить ежемесячно до сентября 2020 года. Регистрация доступна по ссылке.

Образовательный комплекс "Техноград" открылся в сентябре 2018 года. В основе его работы лежат лучшие мировые и отечественные разработки в области профессионального обучения. Обучение проходит в формате знакомства с профессией, краткосрочных курсов, полноценных и модульных учебных программ.

Одновременно в "Технограде" могут находиться порядка 1900 человек. Ожидается, что к концу 2019 года его посетят свыше 500 тысяч человек. Всего будет реализовано порядка 1,5 тысячи разнообразных образовательных программ.

В октябре "Техноград" запускает программу обучения для самозанятых горожан. На курсах расскажут базовые основы ведения бизнеса в выбранном направлении. Во время занятий начинающие предприниматели смогут получить практические навыки и перенять опыт от экспертов. Первый бесплатный образовательный блок будет состоять из 10 академических часов.

