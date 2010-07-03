"Техноград" за год посетило более 200 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ровно год назад, 3 сентября 2018 года, на ВДНХ заработал инновационный образовательный комплекс "Техноград". За это время его посетило уже более 203 тысяч человек, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Гости "Технограда" участвовали в обзорных экскурсиях, познавательных мастер-классах и профориентационных программах, обращались за консультациями в центр развития карьеры, а также осваивали новые профессии и проходили курсы повышения квалификации.

"В течение года учебный план "Технограда" постепенно расширялся. Сейчас он включает больше 1,1 тысячи мастер-классов, курсов и других образовательных программ. Каждый посетитель комплекса может "протестировать" четыре десятка востребованных профессий и понять, насколько они отвечают его интересам", – отметила Сергунина.

По ее словам, за прошедшие 12 месяцев удостоверения государственного образца о повышении квалификации и сертификаты о переподготовке получили более 41 тысячи человек.

"Техноград" ориентирован на посетителей любого возраста. Школьники могут познакомиться с интересующими профессиями, студенты – поработать на самом современном оборудовании и узнать о требованиях потенциальных работодателей, а взрослые – усовершенствовать свои профессиональные навыки и получить новую специальность.

Среди самых популярных образовательных и познавательных программ – "Специалист по аддитивным технологиям", "Программист", "Робототехник", "Специалист по лазерным технологиям", "Художник-аниматор", "Звукорежиссер", "Видеоблогер", "Кондитер", "Электромонтажник", "Оператор беспилотного летательного аппарата", "Мастер общестроительных и отделочных работ", "Парикмахер-стилист", "ТВ-студия", "Виртуальная и дополненная реальность: VR- и AR-технологии".

На территории общей площадью около 26 тысяч квадратных метров действуют пять тематических павильонов, в которых проводятся образовательные, познавательные и досуговые программы: дни открытых дверей, мастер-классы, курсы, профориентационные квесты, интерактивные экскурсии и игры, тренинги, форумы, фестивали и многое другое.

Посетители павильона "Цифра. Техноград" могут обучиться таким специальностям, как программист, специалист по кибербезопасности, системный администратор, сборщик электронных систем, специалист по информационным системам и кабельным сетям, оператор беспилотных летательных аппаратов, робототехник.

В павильоне "Арт. Техноград" гостей познакомят с такими профессиями, как фотограф, звукорежиссер, видеомонтажер, парикмахер-стилист, графический дизайнер, художник-аниматор.

На площадке "Сервис. Техноград" можно обучиться ремеслу повара, пекаря, кондитера, официанта и бармена-бариста. Освоить профессии слесаря, сварщика, специалиста по аддитивным технологиям можно в павильоне "Пром. Техноград". А в "Урбан. Технограде" гости узнают о работе строителей, лаборантов химического анализа и специалистов индустрии гостеприимства.

В процессе обучения применяется три тысячи единиц оборудования, аналогичного тому, что используется на современных предприятиях. Например, мастерские оснащены киберфизической фабрикой CP Lab, установкой послойного лазерного синтеза EOS M100 с лазером 200 ватт, пищевым 3D-принтером Foodini, профессиональной студией звукозаписи и другой аппаратурой.

Также в "Технограде" работает центр развития карьеры, который призван помочь начинающим специалистам в поиске работы и получении базовых навыков трудоустройства.

"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров.

На обучение с нуля уходит несколько месяцев, повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель. По окончании курса москвичи получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах.