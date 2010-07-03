"Техноград" подготовил программу обучения для самозанятых

15:33
15:33
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В октябре инновационно-образовательный комплекс "Техноград" запускает программу обучения для самозанятых горожан. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.
На курсах расскажут базовые основы ведения бизнеса в выбранном направлении. Во время занятий начинающие предприниматели смогут получить практические навыки и перенять опыт от экспертов.
"Наша программа дает возможность пройти обучение по выбранному направлению "с нуля", а также повысить свою квалификацию уже действующему предпринимателю. Полученные знания слушатели смогут закрепить на практических воркшопах", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного-развития города Москвы Алексей Фурсин.
Первый бесплатный образовательный блок будет состоять из 10 академических часов. В нем расскажут о популярных видах профессиональной деятельности у самозанятых представителей малого бизнеса. В их число входят повар, частный кондитер, программист, разработчик виртуальной и дополненной реальности, парикмахер, сварщик, специалист по химическому анализу и другие.
Продолжительность программы составляет 36 академических часов. Она рассчитана на три месяца. Обучение пройти может любой житель Москвы, имеющий статус самозанятого. Получить подробную информацию о курсах и зарегистрироваться можно на сайте.
"Техноград" – это уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ. Он открылся на территории "Парка знаний" в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров.
За год "Техноград" посетило уже более 203 тысяч человек. Гости "Технограда" участвовали в обзорных экскурсиях, познавательных мастер-классах и профориентационных программах, обращались за консультациями в центр развития карьеры, а также осваивали новые профессии и проходили курсы повышения квалификации.
За время работы комплекса удостоверения государственного образца о повышении квалификации и сертификаты о переподготовке получили более 41 тысячи человек.
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