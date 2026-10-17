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17 октября, 11:49

Экономика

РСПП призвал кабмин уточнить критерии введения внешнего управления на предприятиях

Фото: 123RF.com/oak22studio

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой разработать четкие и прозрачные правила, на основании которых вводится временное внешнее управление на предприятиях. Об этом в интервью ТАСС заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

Речь идет о случаях, когда компании не принимают мер по защите промышленных объектов от воздушных атак или несвоевременно восстанавливают повреждения.

По его словам, бизнес просит выработать более четкие правила, в частности определить, что считать несвоевременным восстановлением объекта в условиях неопределенности. Шохин также отметил, что на практике встречаются случаи, когда предприятие, например нефтеперерабатывающий завод, восстанавливают, но вскоре оно вновь подвергается атаке.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что процесс введения внешнего управления в работающих в России компаниях из недружественных стран обратим. Однако предпосылок для этого пока не видно, как и не видно "никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации".

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