Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичи выбрали темы новых экскурсий в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Голосование проходило на портале "Активный гражданин" и завершилось 15 октября, сообщает пресс-служба ВДНХ.
В голосовании приняли участие более 155 тысяч человек. Им предложили указать наиболее интересные для них темы новых туров по экспозиции центра "Космонавтика и авиация", который расположен в легендарном павильоне "Космос". В числе возможных тем для экскурсий были следующие: химия и космос, знаменитые конструкторы и предприятия космической отрасли, искусственные спутники Земли.
В итоге лидером опроса стала экскурсия-квест для детей в возрасте от пяти до семи лет. Этот вариант выбрали более 43 тысяч респондентов. Второе и третье место заняли экскурсии на тему химии в космосе и о легендах космической отрасли. Их поддержали соответственно около 31 и 29 тысяч москвичей. Еще 18 тысяч голосовавших сказали, что хотели бы посетить экскурсию об искусственных спутниках Земли.
Кроме того, более тысячи участников предпочли предложить собственные темы, например, как стать космонавтом или о космических технологиях в обычной жизни.
Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, сейчас в центре "Космонавтика и авиация" на постоянной основе проводятся обзорные туры, а также экскурсия, посвященная истории и архитектуре павильона "Космос". Также действуют два тематических тура – о жизни космонавтов на орбите и об исследовании планет Солнечной системы.
Экскурсия-квест для детей, ставшая победителем голосования на портале "Активный гражданин", стартует в новогодние каникулы. Руководство ВДНХ также решило в течение года запустить все туры, предложенные для голосования, так как они пользовались интересом у москвичей.
Ранее сообщалось, что Всемирную неделю космонавтики на ВДНХ посетили более 100 тысяч человек. Главным событием стал открытый урок для посетителей центра "Космонавтика и авиация". Его провел летчик-космонавт, совершивший пять полетов на Международную космическую станцию, Герой России Федор Юрчихин. Почетными гостями были летчик-космонавт Олег Артемьев и один из разработчиков спутника "ВДНХ-80" Василий Петров.
28 сентября на выставке "Время и космос" в центре "Космонавтика и авиация" стартовали регулярные экскурсии. По выходным в 16:00 посетителям рассказывают об уникальных экспонатах из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций.
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