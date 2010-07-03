Более 100 тыс человек посетили всемирную неделю космонавтики на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 100 тысяч человек стали участниками тематических экскурсий, конкурсов и встреч с космонавтами на Всемирной неделе космоса, которая проходила в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с 4 по 10 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Главным событием программы стал открытый урок, ведущим которого выступил летчик-космонавт, совершивший пять полетов на Международную космическую станцию, Герой России Федор Юрчихин.
Почетными гостями стали летчик-космонавт Олег Артемьев и один из разработчиков спутника "ВДНХ-80" Василий Петров.
Посетители узнали интересные факты о спутниках, познакомились с работой космического аппарата, запущенного к юбилею выставки, послушали истории из профессиональной жизни космонавтов. Более 92 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляцию встречи.
Всю неделю на ВДНХ проходили обзорные экскурсии и тематические туры, где можно было узнать об искусственных спутниках Земли, а также о часах с космической историей, которые представлены на выставке "Время и космос".
В центре "Космонавтика и авиация" на выставке "Время и космос" 28 сентября стартовали регулярные экскурсии. По выходным в 16:00 посетителям рассказывают об уникальных экспонатах из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций.
Все желающие смогут узнать о времени и разных механизмах, которые изобрели для его измерения. Выставочный зал, который находится в левой части подкупольного пространства павильона, оформлен в виде огромного циферблата и разделен на семь тематических зон.
Ранее музей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) пригласил всех желающих принять участие в создании народной экспозиции.
Для этого необходимо отправить письмо с фотографией экспоната и его кратким описанием на электронную почту museum@vdnh.ru. Экспонаты должны быть связаны с ВДНХ.
Оценит историческую ценность предмета или документа экспертный совет. В него войдут историки, музейные работники, специалисты в области архитектуры и сотрудники архивного фонда ВДНХ. Если им понравится экспонат, они свяжутся с автором письма.
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