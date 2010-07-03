Регулярные экскурсии стартуют на выставке "Время и космос" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ на выставке "Время и космос" с 28 сентября стартуют регулярные экскурсии. По выходным в 16:00 посетителям расскажут об уникальных экспонатах, которые собрали из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Все желающие смогут узнать о времени и разных механизмах, которые изобрели для его измерения. Всего в экспозиции представлены 120 уникальных экспонатов.

Выставочный зал, который находится в левой части подкупольного пространства павильона "Космос", оформлен в виде огромного циферблата и разделен на семь тематических зон.

В разделе "Измерение времени" можно узнать о создании и применении исторических механизмов.

О том, когда карманные часы переместились на запястье и почему их стали использовать в авиации и космонавтике гости узнают в разделе "Часы как принадлежность".

Дополнят эту историю часы для кораблей и самолетов, о которых можно узнать на экспозиции "Часы как приборы".

В разделах "Часы конструкторов и космонавтов" и "Часы, побывавшие в космосе" экскурсоводы расскажут истории приборов, принадлежавшие людям, которые внесли вклад в становление и успех отечественной космонавтики. Посетители смогут увидеть часы, которые побывали за пределами Земли.

В зоне "Часовые заводы и компании" расскажут, какие наручные часы выпускались в прошлом и создаются сейчас, а также как рождались их "космические" названия.

Увидеть специальные часы для покорителей Марса можно будет в разделе "Часы как объект дизайна".

Выставка работает до 12 января будущего года. Экскурсии проводятся по выходным в 16:00 и оплачиваются дополнительно.

Кроме того, с 3 по 5 октября на ВДНХ пройдет выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали". В ней примут участие дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран. Выставка-презентация расположится в 75-м павильоне на площади более 15 тысяч квадратных метров. Посетителям представят более 250 дизайнерских решений.

Гости смогут познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов. Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты расскажут о мировых тенденциях в развитии городской среды.

Запланированы три тематические секции. Дискуссию "Арт-объекты в городской среде" посвятят формированию новых доминант районов, которые появляются после установки арт-объектов в скверах и парках.

