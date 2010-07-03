Выставка дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали" пройдет на ВДНХ

07:27
07:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали" пройдет на ВДНХ с 3 по 5 октября. В ней примут участие дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Выставка-презентация расположится в 75-м павильоне на площади более 15 тысяч квадратных метров. Посетителям представят более 250 дизайнерских решений.
Гости смогут познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов. Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты расскажут о мировых тенденциях в развитии городской среды.
Запланированы три тематические секции. Дискуссию "Арт-объекты в городской среде" посвятят формированию новых доминант районов, которые появляются после установки арт-объектов в скверах и парках.
Среди участников – британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати, доцент кафедры "Ландшафтная архитектура" МАРХИ Екатерина Ожегова и другие. Встреча начнется 4 октября в 10:00.
В секции "Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства" гости обсудят, как скамейки, фонари, лестницы, фонтаны и скульптуры влияют на восприятие жителями городской среды и формируют дизайн-код определенного места.
В дискуссии примут участие урбанист Петр Кудрявцев, архитекторы Дмитрий Буров, Александр Фронтов, Мария Помелова и Михаил Беляков. Они также обсудят создание детских игровых пространств и развитие родительские сообщества. Начало – 4 октября в 12:30.
В секции "Мой любимый район. Частное и общественное" речь пойдет о том, как сохранить уникальный облик района и модернизировать его инфраструктуру. Модератором встречи выступит заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова.
Среди участников – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы Филиппо Имберти и Александр Трухан, префект СВАО Алексей Беляев и замглавы департамента капитального ремонта Москвы Александр Адайкин. Начало – 4 октября в 14:45.
Программу дополнят концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте выставки.
Ранее на ВДНХ началось строительство "Сада пяти чувств" – пешеходного маршрута в виде "Ленты Мебиуса". Протяженность пути составит 300 метров. Работы завершатся в 2020 году.
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