Акватический сад и экотропа появятся на ВДНХ

В районе Зеленого театра и "Москвариума" откроется Аллея залов – для настольных игр, чтения, встреч до и после спектаклей. У павильона "Космос" появится детская площадка для малышей разных возрастов с игровыми элементами из дерева.
Местом семейного отдыха станет новый Парк аттракционов в южной части ВДНХ. Его создает итальянская компания Pizzarotti. Она известна тем, что построила Disneyland в Париже. В первую очередь парка войдут высокотехнологичные аттракционы и канатная дорога. Здесь же появится самое высокое в Европе 140-метровое колесо обозрения, которое будет на пять метров выше знаменитого London Eye в Великобритании.
К началу сезона откроются фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".
Всего с 2014 по 2017 год на ВДНХ было отреставрировано восемь объектов культурного наследия. Продолжаются реставрационные работы в павильонах, переданных странам СНГ по межправительственным соглашениям. В этом году должны открыться пять исторических павильонов: №58 "Земледелие" – там расположат Центр исследования письменности, №11 "Металлургия" – в нем откроется выставочный центр Республики Казахстан. В павильоне №6 "Химия" разместится выставочный центр Республики Абхазия, а №6 "Вычислительная техника и информатика" – выставочный центр Азербайджана.
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