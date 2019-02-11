Акватический сад и экотропа появятся на ВДНХ

На территории ВДНХ этим летом создадут акватический сад и экотропу на высоте кроны деревьев, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Посетители смогут гулять по понтонам среди цветущих водных растений. В старинной Шереметьевской дубраве появится экотропа – прогулочные мостки, расположенные на высоте кроны деревьев", – написал мэр.



Прогулочная водная дорога с искусственным ручьем соединит три детские площадки с аттракционами.

"Еще одна новинка – ландшафтный аттракцион "Сад пяти чувств" – непрерывный пешеходный маршрут, проложенный в виде ленты Мебиуса", – написал Собянин.



В районе Зеленого театра и "Москвариума" откроется Аллея залов – для настольных игр, чтения, встреч до и после спектаклей. У павильона "Космос" появится детская площадка для малышей разных возрастов с игровыми элементами из дерева.

Местом семейного отдыха станет новый Парк аттракционов в южной части ВДНХ. Его создает итальянская компания Pizzarotti. Она известна тем, что построила Disneyland в Париже. В первую очередь парка войдут высокотехнологичные аттракционы и канатная дорога. Здесь же появится самое высокое в Европе 140-метровое колесо обозрения, которое будет на пять метров выше знаменитого London Eye в Великобритании.

К началу сезона откроются фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Всего с 2014 по 2017 год на ВДНХ было отреставрировано восемь объектов культурного наследия. Продолжаются реставрационные работы в павильонах, переданных странам СНГ по межправительственным соглашениям. В этом году должны открыться пять исторических павильонов: №58 "Земледелие" – там расположат Центр исследования письменности, №11 "Металлургия" – в нем откроется выставочный центр Республики Казахстан. В павильоне №6 "Химия" разместится выставочный центр Республики Абхазия, а №6 "Вычислительная техника и информатика" – выставочный центр Азербайджана.

