Народная экспозиция появится в Музее ВДНХ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Музей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) приглашает всех желающих принять участие в создании народной экспозиции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для этого необходимо отправить письмо с фотографией экспоната и его кратким описанием на электронную почту museum@vdnh.ru. Экспонаты должны быть связаны с ВДНХ.
Оценит историческую ценность предмета или документа экспертный совет. В него войдут историки, музейные работники, специалисты в области архитектуры и сотрудники архивного фонда ВДНХ. Если им понравится экспонат, они свяжутся с автором письма.
Участники проекта получат благодарственные письма и смогут бесплатно посещать Музей ВДНХ. Рассказы о людях, которые пополнили коллекцию музея, опубликуют в социальных сетях и на официальном сайте ВДНХ.
В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ на выставке "Время и космос" с 28 сентября стартовали регулярные экскурсии. По выходным в 16:00 посетителям рассказывают об уникальных экспонатах, которые собрали из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций.
Все желающие смогут узнать о времени и разных механизмах, которые изобрели для его измерения. Всего в экспозиции представлены 120 уникальных экспонатов.
Выставочный зал, который находится в левой части подкупольного пространства павильона "Космос", оформлен в виде огромного циферблата и разделен на семь тематических зон.
Кроме того, с 3 по 5 октября на ВДНХ пройдет выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали". В ней примут участие дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран. Выставка-презентация расположится в 75-м павильоне на площади более 15 тысяч квадратных метров. Посетителям представят более 250 дизайнерских решений.
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