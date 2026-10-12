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12 октября, 12:14

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SHOT: актриса Дапкунайте получила около 2 млн рублей от британского фонда

Актриса Дапкунайте получила около 2 млн рублей от британского фонда

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

С начала 2026 года актриса Ингеборга Дапкунайте получила около 2 миллионов рублей от британского благотворительного фонда PACED, в котором она занимает должность попечителя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Присоединиться к руководству организации актрисе предложил ее бывший супруг, предприниматель Дмитрий Ямпольский. PACED оказывает паллиативную помощь и организует обучение на русском и английском языках. Средства поступают за счет пожертвований и грантов из Великобритании и Евросоюза. После появления Дапкунайте в составе руководства объем такого финансирования вырос почти втрое.

Получать стандартную зарплату в качестве штатного работника актриса не может. Однако внутренние правила фонда позволяют оплачивать попечителям отдельно выполненные для организации услуги. Именно на этом основании с ней заключили контракт.

При выручке фонда примерно в 11 миллионов рублей еще 25,4 тысячи фунтов стерлингов, или около 2,8 миллиона рублей, перечислили преподавателям.

Ранее суд в Москве снял Дапкунайте с регистрационного учета в квартире, которая раньше принадлежала актрисе. Отмечалось, что исковое заявление подавали новые владельцы. Они не могли зарегистрироваться в квартире, поскольку актриса, продав жилье, не снялась с учета и уехала из России.

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