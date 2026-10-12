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12 октября, 12:16

Общество

Похолодание придет в столичный регион к 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В начале рабочей недели в Москве сохранится теплая погода, однако уже к 15 октября температура воздуха начнет снижаться. Большую часть недели также ожидаются дожди разной интенсивности, сообщила газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

12 октября станет самым теплым днем недели, воздух прогреется примерно до 17 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. 13 октября осадки ожидаются ночью и днем. Температура ночью составит около 11 градусов, а днем – от 12 до 14. При этом ветер сменит направление на северо-западное, что приведет к постепенному похолоданию.

В середине недели, 14 октября, в Москве прогнозируют небольшие дожди. Ночью температура опустится до 5 и 7 градусов, в Подмосковье – до 3. Днем в столице ожидается от 11 до 13 градусов, по области – от 8 до 13. Ветер будет умеренным северо-западным.

15 октября погода окажется под влиянием периферии антициклона. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночь станет самой холодной за неделю: в Москве ожидается около 5 градусов, по региону – от 1 до 6. Днем воздух прогреется до 9 или 14 градусов.

В последующие дни осадки прекратятся, а ночная температура немного повысится – до 3 и 8 градусов. Днем синоптик прогнозирует от 11 до 16. По словам Поздняковой, температура останется на 3–4 градуса выше климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 12 октября стала рекордно теплой для этой даты с 1981 года. На опорной метеостанции ВДНХ температура не опустилась ниже 12,5 градуса, тогда как прежний рекорд составлял 11,4 градуса. В центре Москвы, на станции Балчуг, ночной минимум достиг 13,6 градуса.

В Подмосковье к утру температура варьировалась от 9,2 градуса в Серебряных Прудах до 12 градусов в Железнодорожном. По словам синоптика, ночная температура выше 10 градусов в Москве за весь период наблюдений фиксировалась в среднем раз в 15 лет.

Желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за сильного дождя

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