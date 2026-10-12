Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тыс площадок с запрещенными БАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России были заблокированы почти 50 тысяч интернет-ресурсов, на которых продавались запрещенные биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в MAX.

В ведомстве уточнили, что среди выявленных нарушений – продукция, не прошедшая государственную регистрацию. Это касается препарата "Астрагал в капсулах".

Также были обнаружены опасные товары, содержащие нормируемые вещества в не соответствующих установленным требованиям дозах. Например, "Natrol Мелатонин 3 мг, 240 таблеток".

Кроме того, ведомство заблокировало страницы с опасной продукцией "Драже на травах "Антипаразит", Кедровый Мир, 140 г".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число легальных производителей БАД в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. По ее словам, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях.

В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в полтора раза больше, число производителей антисептиков выросло на 3,6%, а безалкогольных напитков – на 30%.