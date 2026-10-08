В России число легальных производителей БАД выросло в 2,5 раза

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Число легальных производителей биологически активных добавок (БАД) в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Первой международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху", передает ТАСС.

"После введения обязательной маркировки появляются новые легально вводимые производители", – сказала Попова.

По ее словам, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в полтора раза больше, число производителей антисептиков выросло на 3,6%, а безалкогольных напитков – на 30%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровой след товара на каждом этапе – от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателю. Такой механизм, по словам Поповой, способствует обелению рынка.

Ранее стало известно, что продавцы биологически активных добавок для снижения веса, содержащих сибутрамин, маскируют их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы. Их продают на маркетплейсах и в телеграм-каналах.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль, направил официальное письмо в редакцию издания, распространившего информацию о продаже таких препаратов, а также отправил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять срочные меры по изъятию такой продукции.

