08 октября, 12:16Общество
В России число легальных производителей БАД выросло в 2,5 раза
Фото: depositphotos/nikolasvn
Число легальных производителей биологически активных добавок (БАД) в России выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Первой международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху", передает ТАСС.
"После введения обязательной маркировки появляются новые легально вводимые производители", – сказала Попова.
По ее словам, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в полтора раза больше, число производителей антисептиков выросло на 3,6%, а безалкогольных напитков – на 30%.
Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровой след товара на каждом этапе – от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателю. Такой механизм, по словам Поповой, способствует обелению рынка.
Ранее стало известно, что продавцы биологически активных добавок для снижения веса, содержащих сибутрамин, маскируют их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы. Их продают на маркетплейсах и в телеграм-каналах.
Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль, направил официальное письмо в редакцию издания, распространившего информацию о продаже таких препаратов, а также отправил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять срочные меры по изъятию такой продукции.