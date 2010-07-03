Космический спутник "ВДНХ-80" передал звуковой сигнал о юбилее Выставки

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Фото: vdnh.ru
Малый космический аппарат "ВДНХ-80" передал звуковой сигнал о юбилее Выставки, сообщает Агентство "Москва".
Сеанс связи со спутником состоялся в Центре управления полетами в Калуге 1 августа с 13:30 до 13:40. Аппарат передал аудиосообщение с текстом "80 лет ВДНХ", а также телеметрию с данными о космической погоде.
В пресс-службе ВДНХ рассказали, что отследить и принять сигнал смогли радиолюбители из разных регионов России, а также других стран – от Германии до Эквадора.
Малый космический аппарат "ВДНХ-80" запустили 5 июля в 8:41 с космодрома Восточный в Амурской области. Он стартовал в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" №2-2, выведенным на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Ранее Сергей Собянин поздравил ВДНХ с 80-летием. Он отметил, что Выставка будет такой, какой ее хотят видеть сами москвичи.
Юбилей Выставка будет отмечать с 1 по 4 августа. В эти дни на ВДНХ пройдет более 50 мероприятий. Уже открылись три выставки, две из которых можно посетить до ноября, а одна останется доступной до января.
Главным событием станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться одновременно на всех экранах, расположенных вдоль Центральной аллеи ВДНХ. В первый день празднования выступят Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Для детей будут работать несколько игровых зон.
На площади Промышленности все дни празднования в 16:00 и 19:00 покажут новую версию балета "Светлый ручей" в исполнении солистов Большого и Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Постановку создали специально к юбилею ВДНХ.
В юбилейные дни с 22:00 до 00:00 на арке Главного входа будут показывать 3D-проекционное шоу по мотивам истории ВДНХ – в течение семи минут используют 12–15 проекций. Шоу расскажет историю 80 лет ВДНХ, охватывая периоды от строительства и подъема, а также периода войны, послевоенных лет, первого полета в космос и до расцвета в наши дни.
Собянин поздравил ВДНХ с 80-летием
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