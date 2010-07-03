Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.

Мэр напомнил, что примерно 10 лет назад "Выставка превратилась в "главную шашлычную страны" с сотнями палаток и мангалов". На ее территории находилось более 300 объектов самостроя, а 90% исторических объектов находилось в аварийном состоянии.

"Лично мне было стыдно, что в Москве творится такое. Надо было что-то делать", – написал градоначальник.

В конце 2013 года ВДНХ передали в ведение Москвы. Через полгода выставке вернули историческое имя – "Выставка достижений народного хозяйства". Такое решение путем электронного голосования поддержали почти 300 тысяч москвичей.

В 2014 году ВДНХ объединили с парком "Останкино", площадь единой зеленой территории увеличилась до 325 гектаров. Реконструкцию начали с ремонта асфальта и газонов, удаления сухостоя, восстановления уличных фонарей и противоаварийного ремонта исторических павильонов.

"С территории Выставки вывезли больше 100 палаток с шашлыками, шаурмой и прочим сомнительным общепитом, а также множество рекламных тумб, щитов и других конструкций, которыми были заставлены аллеи", – отметил Собянин, напомнив, что в июле 2014 года из Парка Горького на ВДНХ перевезли макет орбитального корабля "Буран".

Затем на ВДНХ появились самый большой в Европе океанариум – "Москвариум" – и самый большой в мире каток с искусственным льдом. Открылся также Парк ремесел с мастерскими.

Второй этап возрождения ВДНХ стартовал в 2017 году. Были отреставрированы 14 уникальных памятников архитектуры, в том числе арки Северного и Главного входов, павильоны "Центральный", "Земледелие", "Пчеловодство", "Физкультура и спорт", Зеленый театр и другие.

В апреле 2018 года при участии Владимира Путина был открыт музейный центр "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос". За год экспозицию посмотрел миллион человек.

Затем открылась первая очередь Ландшафтного парка площадью 87 гектаров. Была проведена реставрация фонтана "Золотой колос" на Каменском пруду, который не работал около 30 лет.

В сентябре 2018 году заработал "Техноград" – флагманский проект образовательного кластера "Парк знаний". "Сюда приходят тысячи людей, чтобы повысить квалификацию или получить новую профессию – с учетом реальных требований работодателей", – рассказал Собянин.

Весной 2019 года в отреставрированном павильоне № 58 "Земледелие" открылся Центр славянской письменности "Слово" – музейно-просветительского комплекса. Была проведена реставрация фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

В ближайшие годы на ВДНХ откроют тематический парк аттракционов "Город будущего", павильон корпорации "Росатом", музей хлеба, музей нефти, музей РЖД, музейно-выставочный комплекс гаража особого назначения ФСО России, Центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды.

Также планируется открыть музей "Союзмультфильма", музей народов Востока (реставрационные мастерские), Центральный дом автоспорта, музей Олимпийского комитета России и скалолазный центр. После открытия обновленной зоны ЭКСПО ВДНХ снова сможет проводить выставки мирового уровня.

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия по случаю 80-летия Выставки. Организаторы подготовили для гостей концерт, шествие, гастрономический фестиваль и мастер-классы для детей и взрослых.