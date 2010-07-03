На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея Рерихов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Музея Востока Александр Седов рассказал об обновленной экспозиции Музея Рерихов на ВДНХ. Его слова приводит РИА Новости.

"Сейчас мы открываем обновленную экспозицию, здесь представлены 604 музейных предмета", – отметил Седов.

Выставочные залы дополнились, в частности, 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов. Их основная часть ранее не выставлялась. Также посетители смогут увидеть архивные документы семьи, предметы декоративно-прикладного искусства и собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры.

Государственный Музей Рерихов является филиалом Музея Востока. Он был создан в феврале 2016 года по решению министерства культуры. Экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" открылась весной 2019 года.