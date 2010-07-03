Чучело гигантской рыбы покажут посетителям Дарвиновского музея

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Посетители Дарвиновского музея увидят чучело гигантской рыбы арапаймы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Уникальный экспонат украсил выставку "О рыбаках и рыбке", которая проходит в музее с 30 июля по 25 августа. По словам специалистов, арапайма родом из Южной Америки. Она обитает в бассейне реки Амазонки, весит до 200 килограммов, а в длину достигает трех метров. Арапайма известна как одна из самых крупных пресноводных рыб в мире. Чучело рыбы-гиганта выполнили по инновационной технологии, котрую использовали в таксидермической практике музея впервые.
Как рассказали сотрудники Дарвиновского музея, грозный амазонский хищник питается другими рыбами, а также мелкими птицами и даже зверьками. Благодаря особой ткани, выстилающей глотку и плавательный пузырь, арапайма способна дышать не только кислородом, растворенным в воде, но и атмосферным воздухом. Хотя бронированная чешуя защищает рыб-гигантов от пираний, арапайма не может противостоять бесконтрольному вылову человеком, подчеркнули эксперты.
"Чучела арапайм довольно сложны в изготовлении, так как чешуя имеет свойство при высыхании заворачиваться, а кости при перепадах влажности сильно деформируются", – отметили в музее. Организаторы выставки пояснили, что при помощи инновационной технологии таксидермисты и скульптор-реконструктор сумели достоверно передать все анатомические черты рыбы-гиганта.
Ранее сообщалось, что в Сибири обнаружили самую полезную в мире рыбу. Ей оказался живущий в арктической зоне боганидский голец. По словам ученых, особенность этой рыбы – рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
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