Чучело гигантской рыбы покажут посетителям Дарвиновского музея

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Посетители Дарвиновского музея увидят чучело гигантской рыбы арапаймы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Уникальный экспонат украсил выставку "О рыбаках и рыбке", которая проходит в музее с 30 июля по 25 августа. По словам специалистов, арапайма родом из Южной Америки. Она обитает в бассейне реки Амазонки, весит до 200 килограммов, а в длину достигает трех метров. Арапайма известна как одна из самых крупных пресноводных рыб в мире. Чучело рыбы-гиганта выполнили по инновационной технологии, котрую использовали в таксидермической практике музея впервые.

Как рассказали сотрудники Дарвиновского музея, грозный амазонский хищник питается другими рыбами, а также мелкими птицами и даже зверьками. Благодаря особой ткани, выстилающей глотку и плавательный пузырь, арапайма способна дышать не только кислородом, растворенным в воде, но и атмосферным воздухом. Хотя бронированная чешуя защищает рыб-гигантов от пираний, арапайма не может противостоять бесконтрольному вылову человеком, подчеркнули эксперты.

"Чучела арапайм довольно сложны в изготовлении, так как чешуя имеет свойство при высыхании заворачиваться, а кости при перепадах влажности сильно деформируются", – отметили в музее. Организаторы выставки пояснили, что при помощи инновационной технологии таксидермисты и скульптор-реконструктор сумели достоверно передать все анатомические черты рыбы-гиганта.

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