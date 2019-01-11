Найденный древнейший кит преподнес сюрприз ученым

Палеонтологи из Египта и Германии при исследовании останков доисторического кита обнаружили еще одного кита, проглоченного своим более крупным родственником. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Специалисты изучали окаменелые останки доисторического китообразного Basilosaurus isis, длина которого достигает 15 метров. Обнаружили его в 2010 году в египетском регионе Вади-аль-Хитан. Возраст останков составляет около 35 миллионов лет.

Внутри кита ученые обнаружили останки акул, разнообразных рыб, а также молодую особь другого доисторического кита Dorudon atrox. Причем на черепе последнего найдены следы, оставленные зубами базилозавра. Таким образом, ученые сделали вывод, что Дорудон стал добычей грозного кита.