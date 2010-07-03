Доступ к медиатеке Музея ВДНХ планируют открыть в начале августа

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доступ к медиатеке Музея ВДНХ планируется открыть в начале августа, сообщил куратор музея Павел Нефедов в ходе пресс-тура.
"Музей ВДНХ – это еще и база знаний, которую у нас представляет медиатека. Это онлайн-хранилище, в котором собраны различные документы, фотографии, чертежи, газеты, журналы из собственных архивов ВДНХ. У нас очень большое количество исторических документов", – цитирует его Агентство "Москва".
Нефедов уточнил, что это будет онлайн-ресурс, доступный через интернет, и все желающие смогут к нему обращаться. По его словам, медиатека постоянно будет пополняться новыми документами. В частности, в систему планируют загружать не только собственные архивы ВДНХ, но и то, что будет поступать от наследников архитекторов или художников.
Сегодня в систему загружено уже около трех тысяч документов, то есть примерно 3–5% от того, что есть. Нефедов отметил, что эти материалы из архива ВДНХ никогда не оцифровывались и не публиковались – они впервые становятся доступны для общественности и ученых.
Музей ВДНХ откроется 1 августа к 80-летию выставочного комплекса. Он будет разделен на пять тематических зон, которые посвятят функциям выставки в разное время.
Юбилей ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и гостей города ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк.
23 июля на ВДНХ открылась выставка уникальных часов. В экспозицию вошли 120 экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций. Выставка организована в центре "Космонавтика и авиация".
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