На ВДНХ откроется выставка уникальных часов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На ВДНХ 23 июля откроется выставка уникальных часов. В экспозицию войдут 120 уникальных экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций.

Посетители смогут посмотреть выставку "Время и космос" в центре "Космонавтика и авиация".

Экспозиция будет разделена на семь тематических зон.

В разделе "Измерение времени" можно будет узнать о различных изобретениях, начиная от маятникового механизма Галилея, созданного почти 400 лет назад. Среди экспонатов будут представлены складные экваториальные солнечные часы, башенный часовой механизм с боем и многие другие.

В разделе "Часы как приборы" можно будет узнать о том, как выглядят специальные часы для кораблей и самолетов.

Об эволюции часов расскажут на площадке "Часы как принадлежность".

В разделах "Часы конструкторов и космонавтов" и "Часы, побывавшие в космосе" собраны уникальные образцы, которые принадлежали людям, внесшим вклад в становление и успех отечественной космонавтики.

Все желающие смогут увидеть часы Юрия Гагарина, академика Сергея Королева и членов созданного им Совета главных конструкторов, а также часы летчика-космонавта Федора Юрчихина.

Ранее сообщалось, что более 50 мероприятий пройдет на ВДНХ с 1 по 4 августа в рамках празднования 80-летия выставки. За четыре дня на выставке выступят более 50 артистов на 20 различных площадках.

Юбилейная программа "поразит разнообразием форматов отдыха: от гастрономических путешествий до научных экспериментов, от электронной музыки до народных хоровых песен".

Главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.

5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили спутник. Он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. Увидеть его работу онлайн можно будет с 1 августа.