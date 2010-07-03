ВДНХ отметит юбилей концертом, шествием и гастрономическим фестивалем

Поделиться в социальных сетях:
Фото: vdnh.ru
ВДНХ отметит 80-летний юбилей концертом, шествием, гастрономическим фестивалем и мастер-классами для детей и взрослых. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 4 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В юбилейном концерте 1 августа примут участие Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Концерт состоится на главной сцене и будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи.
2 августа на главной сцене сыграют Markscheider Kunst и "Несчастный случай". Возле павильона № 1 "Центральный" выступит Президентский оркестр РФ. 3 августа на сцену выйдут симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и оркестр "Мосбрас", Uma2rman. 4 августа выступят оркестр Ska-Jazz и группа IOWA.
Музыкальные программы подготовили и в зеленом театре. Там можно будет послушать джаз в исполнении Шера Остона и его оркестра, Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Теона Контридзе.
2 августа сыграют группы "Ива Нова" и певица Арцвик, Zdob si zdub и Кубанский казачий хор, 3 августа – группы On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. 4 августа гости услышат группу "Пицца", Мусю Тотибадзе, Кравца и Alekseev.
На протяжении четырех дней у павильона № 57 будут выступать солисты Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гостям выставки покажут мини-балет по мотивам либретто Федора Лопухова и Адриана Пиотровского на музыку Дмитрия Шостаковича.
Солистка Большого театра, актриса кино Анастасия Меськова проведет балетный мастер-класс. Занятие пройдет на площадке лодочной станции "Алые паруса". 3 и 4 августа на главной сцене флешмоб проведет вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист ЧМ Виталий Сурма.
Как изменилась Главная выставка страны
Для детей будет работать несколько игровых зон – для них откроют сухой бассейн, малыши смогут поиграть в салки и прятки, покататься на горках и качелях, слепить куличи, прокатиться на карусели "Катушка с нитками" и полазать по деревьям в виде больших цветных карандашей. Также для ребят подготовили мастер-класс "Снимаем кино за один день".
В здании № 417 рядом с павильоном "Умный город" откроется "Лаборатория мороженого", а на площади Промышленности пройдет гастрономический фестиваль "Дружба народов". Там будут представлены национальные блюда стран СНГ.
На арке главного входа посетители смогут наблюдать 3D-шоу, главной темой которого станет создание выставки. На павильонах Центральной аллеи, скульптурной композиции "Рабочий и колхозница" и на цветочном партере у фонтана "Дружба народов" загорится праздничная подсветка.
В "Москвариуме" состоится красочный парад. Его участники пройдут по ВДНХ в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. В акробатическом шоу примут участие более 30 театральных и цирковых артистов.
Возрождение ВДНХ. Как менялся облик главной выставки страны
К празднованию юбилея выставки приурочат открытие музея ВДНХ. Он расположится в правом крыле арки главного входа. До 8 сентября музей будет работать бесплатно.
К празднику подготовлены 20 площадок в разных частях выставки. На них пройдет больше 50 праздничных событий. Ознакомиться с полной программой празднования можно на сайте ВДНХ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: