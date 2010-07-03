ВДНХ отметит юбилей концертом, шествием и гастрономическим фестивалем

Фото: vdnh.ru

ВДНХ отметит 80-летний юбилей концертом, шествием, гастрономическим фестивалем и мастер-классами для детей и взрослых. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 4 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В юбилейном концерте 1 августа примут участие Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Концерт состоится на главной сцене и будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи.

2 августа на главной сцене сыграют Markscheider Kunst и "Несчастный случай". Возле павильона № 1 "Центральный" выступит Президентский оркестр РФ. 3 августа на сцену выйдут симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и оркестр "Мосбрас", Uma2rman. 4 августа выступят оркестр Ska-Jazz и группа IOWA.

Музыкальные программы подготовили и в зеленом театре. Там можно будет послушать джаз в исполнении Шера Остона и его оркестра, Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Теона Контридзе.

2 августа сыграют группы "Ива Нова" и певица Арцвик, Zdob si zdub и Кубанский казачий хор, 3 августа – группы On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. 4 августа гости услышат группу "Пицца", Мусю Тотибадзе, Кравца и Alekseev.

На протяжении четырех дней у павильона № 57 будут выступать солисты Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гостям выставки покажут мини-балет по мотивам либретто Федора Лопухова и Адриана Пиотровского на музыку Дмитрия Шостаковича.

Солистка Большого театра, актриса кино Анастасия Меськова проведет балетный мастер-класс. Занятие пройдет на площадке лодочной станции "Алые паруса". 3 и 4 августа на главной сцене флешмоб проведет вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист ЧМ Виталий Сурма.

Как изменилась Главная выставка страны

Для детей будет работать несколько игровых зон – для них откроют сухой бассейн, малыши смогут поиграть в салки и прятки, покататься на горках и качелях, слепить куличи, прокатиться на карусели "Катушка с нитками" и полазать по деревьям в виде больших цветных карандашей. Также для ребят подготовили мастер-класс "Снимаем кино за один день".

В здании № 417 рядом с павильоном "Умный город" откроется "Лаборатория мороженого", а на площади Промышленности пройдет гастрономический фестиваль "Дружба народов". Там будут представлены национальные блюда стран СНГ.

На арке главного входа посетители смогут наблюдать 3D-шоу, главной темой которого станет создание выставки. На павильонах Центральной аллеи, скульптурной композиции "Рабочий и колхозница" и на цветочном партере у фонтана "Дружба народов" загорится праздничная подсветка.

В "Москвариуме" состоится красочный парад. Его участники пройдут по ВДНХ в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. В акробатическом шоу примут участие более 30 театральных и цирковых артистов.

Возрождение ВДНХ. Как менялся облик главной выставки страны

К празднованию юбилея выставки приурочат открытие музея ВДНХ. Он расположится в правом крыле арки главного входа. До 8 сентября музей будет работать бесплатно.

К празднику подготовлены 20 площадок в разных частях выставки. На них пройдет больше 50 праздничных событий. Ознакомиться с полной программой празднования можно на сайте ВДНХ.