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16:32

Собянин: ВДНХ будет такой, какой ее хотят видеть сами москвичи

мэр Москвы Сергей Собянин город культура

16:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил ВДНХ c 80-летием и отметил, что Выставка будет такой, какой ее хотят видеть сами москвичи. Торжественную речь он произнес на телеканале Москва 24.

"Меня часто спрашивают, какой должна стать Выставка достижений народного хозяйства? Я думаю, на этот вопрос может быть только один ответ. ВДНХ будет такой, какой хотят ее видеть сами москвичи. Она будет местом для тихих прогулок и стадионом экстремального спорта. Она будет уникальным парком аттракционов и техноградом, который дает путевку в мир новых профессий. Она будет крупнейшим музеем страны. На ВДНХ будут собираться энтузиасты традиционных народных ремесел и молодые художники. ВДНХ будет открывать своим гостям глубины мирового океана и звать к покорению Вселенной. Для старшего поколения ВДНХ будет живым воспоминанием о прекрасных минувших днях. Для молодежи - крутым местом для активного отдыха и получения новых знаний", – сказал мэр.

Он пояснил, что история Выставки неотделима от истории Москвы. "Ее юбилей является днем рождения нашего города в миниатюре. На празднике ВДНХ найдется место для всех, и никто не будет на нем лишним", – добавил Собянин.

Юбилей Выставка будет отмечать с 1 по 4 августа. В эти дни на ВДНХ пройдет более 50 мероприятий. Уже открылись три выставки, две из которых можно посетить до ноября, а одна останется доступной до января.

Главным событием станет концерт. Он будет транслироваться одновременно на всех экранах, расположенных вдоль Центральной аллеи ВДНХ.

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