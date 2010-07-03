Собянин: ВДНХ будет такой, какой ее хотят видеть сами москвичи

16:32
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил ВДНХ c 80-летием и отметил, что Выставка будет такой, какой ее хотят видеть сами москвичи. Торжественную речь он произнес на телеканале Москва 24.
"Меня часто спрашивают, какой должна стать Выставка достижений народного хозяйства? Я думаю, на этот вопрос может быть только один ответ. ВДНХ будет такой, какой хотят ее видеть сами москвичи. Она будет местом для тихих прогулок и стадионом экстремального спорта. Она будет уникальным парком аттракционов и техноградом, который дает путевку в мир новых профессий. Она будет крупнейшим музеем страны. На ВДНХ будут собираться энтузиасты традиционных народных ремесел и молодые художники. ВДНХ будет открывать своим гостям глубины мирового океана и звать к покорению Вселенной. Для старшего поколения ВДНХ будет живым воспоминанием о прекрасных минувших днях. Для молодежи - крутым местом для активного отдыха и получения новых знаний", – сказал мэр.
Он пояснил, что история Выставки неотделима от истории Москвы. "Ее юбилей является днем рождения нашего города в миниатюре. На празднике ВДНХ найдется место для всех, и никто не будет на нем лишним", – добавил Собянин.
Юбилей Выставка будет отмечать с 1 по 4 августа. В эти дни на ВДНХ пройдет более 50 мероприятий. Уже открылись три выставки, две из которых можно посетить до ноября, а одна останется доступной до января.
Главным событием станет концерт. Он будет транслироваться одновременно на всех экранах, расположенных вдоль Центральной аллеи ВДНХ.
Возрождение ВДНХ. Как менялся облик главной выставки страны
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: