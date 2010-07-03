Более 250 исторических фотографий ВДНХ появилось в МЭШ

Фото: vdnh.ru

Более 250 исторических фотографий ВДНХ появилось в библиотеке Московской электронной школы в честь 80-летия выставки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Пользователям библиотеки Московской электронной школы стало доступно электронное издание "От ВСХВ к ВДНХ", выпущенное Главным архивным фондом столицы (Главархивом) в честь 80-летия выставки. На его страницах представлено более 250 фотографий из Архивного фонда города, иллюстрирующих этапы развития выставочного комплекса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователи библиотеки могут изучить историю Главной выставки страны в двух главах, которые представлены на русском и английском языках. Первая глава посвящена периоду с 1939 по 1959 год, а вторая повествует об истории в период с 1959 по 2019 год.

В каждой главе создатели добавили фотографии, соответствующие данной тематике. Известно, что в создании материала принимало участие огромное количество источников, в том числе были изучены архивные документы.

"Перед пользователями МЭШ открывается фотолетопись жизни выставки на протяжении восьми десятков лет, ее насыщенной истории. В издании можно встретить примеры удивительных достижений советской науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, а также полюбоваться видами возрожденной уже в наше время территории ВДНХ, готовящейся отметить юбилей", – отметил начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Он добавил, что издание было выпущено в честь 80-летия ВДНХ. Электронный вариант можно найти в библиотеке МЭШ, вбив ее название, или в поисковике написать "Главное архивное управление города Москвы".

"Школьники могут сравнить, что представляла собой выставка несколько десятилетий назад и как она выглядит сейчас, когда идет активное возрождение комплекса. По электронной книге ученики могут самостоятельно изучать материал для подготовки к контрольной работе, реферату или докладу", – рассказали в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. В честь юбилея пройдут фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше".

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет большое количество мероприятий в рамках празднования 80-летия выставки. За четыре дня на выставке выступит более 50 артистов на 20 различных площадках.

Главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.

