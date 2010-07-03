Три выставки открываются на ВДНХ к юбилею

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три выставки открылись на ВДНХ к 80-летнему юбилею, передает ТАСС.
Экспозиция "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" включает свыше 90 произведений, датируемых периодом с конца XVIII века до 70-х годов ХХ века. Можно будет увидеть редкие картины русских живописцев Василия Верещагина, Исаака Левитана, Сергея Коровина, Владимира Маковского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и других, а также 16 керамических работ, расписанных Пикассо.
Прийти на выставку можно будет до 3 ноября. Ее организовали в павильоне "Рабочий и колхозница".
Там же открыта фотовыставка "История мечты". Работы из архивов ВДНХ, ТАСС, Мультимедиа Арт Музея и Центра фотографии имени братьев Люмьер рассказывают историю развития выставки с 1940-х годов. Там есть снимки Юрия Гагарина, делегаций приезжавших на ВДНХ стран и дней Фестиваля молодежи и студентов 1957 года.
С работами современных российских художников и символами отечественного дизайна и предметами советского быта с 1930-х годов гости смогут ознакомиться в павильоне номер 67 "Карелия" до 12 января. Проект "Посмотри выставку! или Культурный код ВДНХ" представляет выставку как источник вдохновения для живописцев. Это фотоснимки, картины, арт-объекты и фрагменты советских кинофильмов, снимавшихся на фоне ВДНХ.
Посетители также смогут услышать голосовые записи музыканта Андрея Макаревича, актрисы Светланы Немоляевой, поэта Льва Рубинштейна и других деятелей культуры и искусства. Они рассказывают о роли ВДНХ в разные периоды и делятся своими воспоминаниями о ней.
80-летие ВДНХ будет отмечать с 1 по 4 августа. Для горожан подготовили концерт, шествие, гастрономический фестиваль, "морской" карнавал и мастер-классы. В первый день празднования выступят Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Для детей будет работать несколько игровых зон.
5 июля в честь юбилея ВДНХ с космодрома Восточный запустили космический спутник. После выхода на орбиту аппарат отделился от блока, теперь он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны.
Возрождение ВДНХ. Как менялся облик главной выставки страны
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