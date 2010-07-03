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07:20

На выставки ВДНХ по будням можно попасть бесплатно

культура досуг

07:20

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатные часы посещения выставок в будние дни вводят на ВДНХ.

"С 11:00 до 15:00 посещение выставок ВДНХ станет бесплатным. Новые правила будут действовать в центре "Космонавтика и авиация", интерактивном музейном комплексе "Буран", Центре славянской письменности "Слово", на выставке Александра Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019", а также в готовящихся к открытию проектах ВДНХ", – рассказали в пресс-службе выставочного центра.

Бесплатные часы посещения будут действовать до конца 2019 года. Отмечается, что бесплатное посещение вводится с сохранением всех ранее объявленных льгот.

Ранее сообщалось, что вход в музейный комплекс "Буран", а также в павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" является бесплатным каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и каждый вторник с 12:00 до 15:00. Кроме того, бесплатно можно посмотреть выставки проекта по поддержке молодых талантов "Взлет".

Студенты дневных форм обучения смогут бесплатно посещать музейный комплекс "Буран" и экспозиции в павильоне № 16 "Гидрометеорология" по средам с 12:00 до 15:00. Кроме того, будут проводиться бесплатные групповые экскурсии для школьников. Для пенсионеров вход будет бесплатным по вторникам с 10:30 до 15:00.

Льготы действуют и в павильоне № 34 "Космос". Для школьных групп с педагогами здесь проводят бесплатные экскурсии. По вторникам, кроме перенесенных выходных и праздничных дней, вход на первые три сеанса бесплатный для пенсионеров (11:00–13:00, 13:00–15:00, 15:00–17:00).

По льготному билету дети до 16 лет включительно, пенсионеры и студенты очных форм обучения могут посетить центр в любой день. Для детей до шести лет включительно, членов многодетных семей, детей-сирот, ветеранов и инвалидов вход всегда бесплатный.

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