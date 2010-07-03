Уникальный робот-боксер появился на ВДНХ

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Авторский робот-боксер Атом поселился на "Робостанции" на ВДНХ 14 октября. Его создал 11-летний школьник Владислав Дедковский. Увидеть уникального робота можно до 3 ноября, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Уточняется, что юный конструктор придумал и собрал механического друга самостоятельно. С закупкой материалов ему помог отец.

Сейчас школькник работает уже над вторым роботом, чтобы устроить зрелищный бой. Таким способом, по словам мальчика, он пытается привлечь внимание людей к робототехнике и доказать, что собрать собственного робота может любой человек.

Кроме того, в четверг, 17 октября, в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ откроется нетворкинг-клуб "Ваш бизнес". Общение в клубе будет проходить в формате стендап-шоу, причем каждый гость получит шанс выиграть пять минут выступления на сцене. Так он сможет рассказать собравшимся о своих проектах. В программу клуба включили выступления бизнес-спикеров и розыгрыши призов.

Как пояснили организаторы, бизнес-общение в новом формате полезно как успешным бизнесменам, так и начинающим предпринимателям, а также инвесторам и HR-менеджерам.

Ранее сообщалось, что российские разработчики создали робота-двойника Эйнштейна. Он может двигать бровями, губами, шеей, а также поддерживает разговор. Лицо андроида воспроизводит более 600 вариантов микромимики. Механический "Эйнштейн" знает девять языков, в том числе русский и арабский.