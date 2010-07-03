Выставка о профориентации и карьере пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательная выставка "Московский день профориентации и карьеры" пройдет 19 октября на ВДНХ.

В павильоне № 57 "Россия – моя история" старшеклассники, студенты и выпускники вузов смогут пообщаться с карьерными консультантами, чтобы определиться с будущей специальностью, местом учебы или работы.

Участие в мероприятии примут представители Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Также свои программы подготовили Служба занятости населения "Моя работа", Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии".

Выставка будет работать с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный, но требуется регистрация.

7 октября Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль NAUKA 0+. По словам мэра, на фестивале выступят три нобелевских лауреата. Они прочтут лекции про гены, ДНК и открытия Менделеева. Для посетителей NAUKA 0+ также подготовили выставки, эксперименты и химические шоу.

Фестиваль проходит с 11 по 13 октября при участии департамента образования Москвы. Наряду с традиционными площадками, такими как "Экспоцентр", МГУ, парк "Зарядье", гостей фестиваля впервые примут Дворец пионеров на Воробьевых горах и инновационная лаборатория Huawei OpenLab.