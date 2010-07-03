Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:54

Выставка о профориентации и карьере пройдет на ВДНХ

образование город выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательная выставка "Московский день профориентации и карьеры" пройдет 19 октября на ВДНХ.

В павильоне № 57 "Россия – моя история" старшеклассники, студенты и выпускники вузов смогут пообщаться с карьерными консультантами, чтобы определиться с будущей специальностью, местом учебы или работы.

Участие в мероприятии примут представители Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Также свои программы подготовили Служба занятости населения "Моя работа", Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии".

Выставка будет работать с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный, но требуется регистрация.

7 октября Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль NAUKA 0+. По словам мэра, на фестивале выступят три нобелевских лауреата. Они прочтут лекции про гены, ДНК и открытия Менделеева. Для посетителей NAUKA 0+ также подготовили выставки, эксперименты и химические шоу.

Фестиваль проходит с 11 по 13 октября при участии департамента образования Москвы. Наряду с традиционными площадками, такими как "Экспоцентр", МГУ, парк "Зарядье", гостей фестиваля впервые примут Дворец пионеров на Воробьевых горах и инновационная лаборатория Huawei OpenLab.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика