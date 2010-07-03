Москва 24 расскажет, каким будет фестиваль NAUKA 0+ в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 октября в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная популяризации науки в России и проведению IХ Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и XIV Московского фестиваля науки.

О программе расскажут:



министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков;

ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий;

заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Смотрите трансляцию 8 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.