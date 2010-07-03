Собянин пригласил москвичей на фестиваль NAUKA 0+

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль NAUKA 0+. Соответствующую запись мэр сделал на своей странице в соцсети во "ВКонтакте".

"Фестиваль пройдет с 11 по 13 октября при участии департамента образования Москвы. И как видно из названия, там ждут даже самых маленьких", – написал мэр Москвы.

Он рассказал, что в этом году на фестивале выступят три нобелевских лауреата, которые прочтут лекции про гены, ДНК и открытия Дмитрия Менделеева. Для посетителей также организуют выставки, эксперименты и химические шоу.

Ожидается, что участниками фестиваля станут около миллиона дошкольников и именитых учеников. В этом году главной темой фестиваля станет периодическая таблица химических элементов Дмитрия Менделеева.

Помимо традиционных площадок – "Экспоцентр", МГУ, парк "Зарядье" и президиум РАН – свои двери для гостей фестиваля впервые откроют Дворец пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab.

С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием и ежегодно проводится при финансовой и организационно-технической поддержке правительства Москвы. В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского.

Центральными региональными площадками IX Всероссийского фестиваля науки в 2019 году станут Тверская, Курская, Новосибирская, Ростовская и Нижегородская области, а также Забайкальский и Красноярский край.

