Собянин пригласил москвичей на фестиваль NAUKA 0+

19:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль NAUKA 0+. Соответствующую запись мэр сделал на своей странице в соцсети во "ВКонтакте".
"Фестиваль пройдет с 11 по 13 октября при участии департамента образования Москвы. И как видно из названия, там ждут даже самых маленьких", – написал мэр Москвы.
Он рассказал, что в этом году на фестивале выступят три нобелевских лауреата, которые прочтут лекции про гены, ДНК и открытия Дмитрия Менделеева. Для посетителей также организуют выставки, эксперименты и химические шоу.
Ожидается, что участниками фестиваля станут около миллиона дошкольников и именитых учеников. В этом году главной темой фестиваля станет периодическая таблица химических элементов Дмитрия Менделеева.
Помимо традиционных площадок – "Экспоцентр", МГУ, парк "Зарядье" и президиум РАН – свои двери для гостей фестиваля впервые откроют Дворец пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab.
С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием и ежегодно проводится при финансовой и организационно-технической поддержке правительства Москвы. В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского.
Центральными региональными площадками IX Всероссийского фестиваля науки в 2019 году станут Тверская, Курская, Новосибирская, Ростовская и Нижегородская области, а также Забайкальский и Красноярский край.
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