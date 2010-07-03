Осень в парках: жителей столицы пригласили на концерты и спектакли

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 70 музыкальных представлений и театральных представлений пройдет до конца ноября в московских парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Концерты и спектакли подготовят в парке "Зарядье", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", саду имени Баумана, Измайловском и Таганском парках, усадьбах Измайлово и Люблино, парках "Северное Тушино" и "Фили".
"Больше 70 различных мероприятий запланировано в московских парках на вторую половину осени. Горожан приглашают на концерты, спектакли и познавательно-игровые программы для детей", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
В "Зарядье" ожидается музыкальная программа "Посвящение Эдит Пиаф". С ней выступят грузинская певица Тамта Цхвитава и ее группа. Помимо песен из репертуара Пиаф она исполнит романсы Александра Вертинского и джазовые хиты в авторских аранжировках.
В парке "Фили" состоится музыкальный фестиваль Quatrofest 2019. Особенность мероприятия в том, что участвовать могут только коллективы из четырех человек.
В "Коломенском" в рамках фестиваля "От старинного романса до жемчужин мировой музыки" прозвучат фрагменты произведений Римского-Корсакова и Мусоргского. Их исполнят лауреаты международных конкурсов Валерия Бушуева (сопрано), Ирина Дубкова (меццо-сопрано), Дарья Ионкина (фортепиано), Павел и София Булаенко (фортепиано), Зауре Жарова (скрипка) и Валерия Поэта (фортепиано).
Там же горожане смогут послушать выступление квартета имени Алябьева. Он сыграет произведения Моцарта, Брамса, Штрауса, Чайковского и других композиторов.
В Таганском парке можно посмотреть спектакль по роману Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея". На территории Измайловского парка по субботам проходят спектакли, а по воскресеньям – анимационные программы с участием клоунов. А парк "Северное Тушино" приглашает на детские кукольные спектакли.
Два концерта запланированы в усадьбе Измайлово. На них исполнят произведения Паганини, Джулиани, Пьяццоллы и других композиторов. Там также выступит оркестр "Геликон-оперы".
Узнать подробное расписание всех мероприятий можно на сайтах зон отдыха.
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