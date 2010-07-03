Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей пригласили на фестиваль актуальной классики re:Formers, который пройдет с 1 ноября по 5 декабря, передает портал мэра и правительства столицы.

"В этом году мы хотим показать все возможные сочетания разных видов искусств, у нас будет не только музыка-театр, но и музыка-перформанс, музыка-живопись, музыка-слово, музыка-видео", – сообщили организаторы фестиваля.

Мероприятие отроется концертом пианистки из Сингапура Маргарет Ленг Тан в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории.

Важное событие фестиваля – музыкальный марафон с несколькими концертами продолжительностью 50 минут в Музее Скрябина, который состоится 24 ноября.

В концертном зале "Зарядье" 29 ноября писательница Людмила Улицкая прочтет свои произведения под аккомпанемент пианистки Полины Осетинской.

Завершится фестиваль 5 декабря концертом Московского камерного ансамбля Musica Viva под управлением Александра Рудина.

До 13 октября в Москве проходит крупнейшее событие в области популяризации науки – Всероссийской фестиваль NAUKA 0+. В городе работает более 100 площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения фестиваля, например, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде бесплатный.

