Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей пригласили на фестиваль актуальной классики re:Formers, который пройдет с 1 ноября по 5 декабря, передает портал мэра и правительства столицы.
"В этом году мы хотим показать все возможные сочетания разных видов искусств, у нас будет не только музыка-театр, но и музыка-перформанс, музыка-живопись, музыка-слово, музыка-видео", – сообщили организаторы фестиваля.
Мероприятие отроется концертом пианистки из Сингапура Маргарет Ленг Тан в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории.
Важное событие фестиваля – музыкальный марафон с несколькими концертами продолжительностью 50 минут в Музее Скрябина, который состоится 24 ноября.
В концертном зале "Зарядье" 29 ноября писательница Людмила Улицкая прочтет свои произведения под аккомпанемент пианистки Полины Осетинской.
Завершится фестиваль 5 декабря концертом Московского камерного ансамбля Musica Viva под управлением Александра Рудина.
До 13 октября в Москве проходит крупнейшее событие в области популяризации науки – Всероссийской фестиваль NAUKA 0+. В городе работает более 100 площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения фестиваля, например, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде бесплатный.
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