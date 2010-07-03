Названы самые популярные московские фестивали на основе big data

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала активность своих клиентов на девяти крупнейших летних open air фестивалях Москвы, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о пикнике "Афиши", фестивалях Park Live, Bosco Fresh Fest, "Усадьба Jazz", "Sолома", "Ласточка", Geek Picnic и чемпионате самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag.

Самым популярным оказался пикник "Афиши". Его посетили около 20% от общего количества абонентов, которые этим летом посещали мероприятия на открытом воздухе. На втором месте – фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Третье место занял музыкальный фестиваль Park Live. В пятерку лидеров также вошли Red Bull Flugtag и фестиваль Metro Family.

Лидером по объему скачанного трафика стал Geek Picnic. Клиенты Tele2 скачали и отправили 1 936 Гб данных. Посетители Park Live скачали 1 530 Гб. Пикник "Афиши" здесь на третьем месте, Red Bull Flugtag – на четвертом, а семейный фестиваль газеты Metro – на пятом.

В общем на летних фестивалях абоненты оператора скачали 9 387 Гб трафика и проговорили 147 тысяч минут. Среди производителей смартфонов с большим отрывом лидирует Apple: 41% поклонников летних фестивалей обладает гаджетами этой марки. На втором месте по популярности оказались смартфоны Xiaomi, а на третьем – Samsung.

Большая часть обладателей Apple – женщины. А вот Xiaomi и Samsung популярнее среди мужчин. Доли мужчин и женщин в числе посетителей летних мероприятий оказались практически равны: 55% и 45% соответственно. Более 50% посетителей фестивалей составили абоненты Tele2 в возрасте от 25 до 35 лет.

"Tele2, выступая трендсеттером на телеком-рынке, всегда остается в курсе самых громких событий города. Конечно, наши абоненты не могли обойти стороной летний марафон фестивалей, и мы с удовольствием разделили их стремление провести выходные с пользой. Играя по "Другим правилам", мы не ограничиваем клиентов в вариантах проведения досуга и активно работаем над повышением качества жизни. Tele2 всегда находится рядом со своим абонентом и продолжает трудиться над разработкой по-настоящему уникальных и выгодных продуктов, эксклюзивных партнерских программ и проектов", – рассказал директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин.

Ранее стало известно, что число мобильных абонентов в России за первые шесть месяцев года выросло на 1,9 миллиона человек. По подсчетам аналитической компании AC&M Consulting, за полгода Tele2 подключила 1,88 миллиона новых абонентов, на 700 тысяч человек выросло число абонентов у "Мегафона", в МТС рост составил 90 тысяч. Таким образом, в конце июня 2019 года в России насчитывалось 260,6 миллиона абонентов.