Число сотовых абонентов выросло в России за полгода

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Число мобильных абонентов в России за первые шесть месяцев года выросло на 1,9 миллиона человек, сообщают "Ведомости".

По данным аналитической компании AC&M Consulting, если в конце 2018 года было 258,7 миллиона абонентов, то уже в конце июня стало 260,6 миллиона. Основной прирост абонентской базы пришелся на "Т2 РТК холдинг", которая работает под брендом Tele2.

По подсчетам, за полгода Tele2 подключила 1,88 миллиона новых абонентов, пополнив общую абонентскую базу до 45,9 миллиона человек. Представитель компании эту цифру подтвердил, однако число абонентов поквартально не раскрыл.

Также на 700 тысяч человек выросло число абонентов у "Мегафона". Общая цифра достигла 75,9 миллиона. В МТС рост составил 90 тысяч. Таким образом, общая база достигла 78,1 миллиона.

У "Вымпелкома", работающего под брендом "Билайн", база сократилась более чем на 920 тысяч человек, составив 54,3 миллиона. Данные AC&M по числу абонентов совпадают с тем, что "Мегафон", МТС и "Вымпелком" раскрывали в отчетности за II квартал года.

Эксперты посчитали, что на конец июня доля Tele2 на рынке выросла на 1 процентный пункт, достигнув 18%, у "Вымпелкома" сократилась с 22 до 21%, МТС – с 31 до 30%. "Мегафон" же сохранил позиции – 29% рынка мобильных абонентов. Оставшиеся доли – у небольших операторов.

Партнер AC&M Антон Погребинский считает, что рост доли на 1 процентный пункт на большом и стагнирующем рынке, где практически ничего не меняется, – серьезное достижение Tele2. По его словам, оператор растет органически – у него все еще много регионов, где он только начинает активно вести деятельность и наращивать число абонентов.

Он добавил, что Tele2 отвоевывает рынок у других операторов, при этом "Вымпелком" стал более жестко следить за своими продажами, чтобы подключать "качественных" абонентов.

Такую позицию подтвердила представитель "Билайна" Анна Айбашева. Она рассказала, что "Вымпелком" хочет, чтобы в абонентской базе были только реальные клиенты, поэтому компания отказалась от альтернативных каналов дистрибуции и перешла на монобрендовую розницу.

"Вымпелком" также видит снижение количества мигрантов (абоненты, которые поменяли оператора со своим номером. – Прим. ред.) в базе на 30%, а вот количество абонентов-резидентов растет каждый квартал на 100 тысяч, и этот тренд должен продолжиться во втором полугодии 2019 года", – пояснила Айбашева.

В заключение она добавила, что средний доход на одного абонента у "Вымпелкома" вырос во II квартале в годовом сопоставлении на 2,9%, что компенсирует в выручке уменьшение клиентской базы.

По мнению аналитика "Уралсиба" Константина Белова, Tele2 уже входит в большую четверку федеральных операторов, но находится на разных стадиях развития с остальными операторами. Он пояснил, что если для Tele2 одной из приоритетных задач является наращивание абонентской базы, то остальные операторы скорее заинтересованы в сохранении костяка наиболее активных и лояльных абонентов и монетизации их за счет дополнительных услуг.

Представитель МТС Алексей Меркутов рассказал, что у оператора стабильная абонентская база, а выручка растет за счет увеличения количества высокодоходных абонентов, которые пользуются несколькими цифровыми продуктами и услугами экосистемы МТС.

Представитель "Мегафона" Юрий Нехайчук, в свою очередь, поделился, что число абонентов компании постепенно растет за счет развития экосистемы услуг, сервисов компании и спроса на новую линейку тарифных планов с кешбэком, ориентированную на цифровых клиентов.

Эксперты отмечают, что в России все еще катастрофически высокие продажи сим-карт. Так, по данным AC&M Consulting, за первое полугодие операторы продали 47,4 миллиона новых сим-карт. Это больше, чем в первом полугодии 2018 года, когда было продано 46,7 миллиона. При этом отток абонентов сокращается, что говорит о том, что абонентская база у операторов становится более качественной.