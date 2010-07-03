Выручка столичного B2B-сегмента Tele2 в первом полугодии 2019 года выросла на 70%

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Оператор мобильной связи Tele2 подводит итоги работы столичного B2B-сегмента за первые шесть 2019 года. Общий размер выручки от продажи услуг корпоративным клиентам превысил прошлогодний показатель на 70%, уточнили в компании.

Как выяснили аналитики Tele2, сервисная выручка оператора выросла в 2,7 раза. В итоге показатели сервисной выручки и средств от продажи услуг связи почти сравнялась. Кроме того, количество столичных абонентов оператора увеличилось в 3,4 раза, а корпоративных клиентов стало больше на четверть. В их числе – такие организации, как ЦБ РФ, Reckitt Benckiser, Ernst & Young, Московский кредитный банк, Банк "Союз" и ФК "Динамо-Москва".

В Tele2 отмечают, что у корпоративных клиентов наибольшей популярностью с января по июнь пользовались услуги на основе аналитики big data и "Бизнес-SMS". Последний сервис, в частности, позволяет осуществлять рассылку рекламных и информационных сообщений по базе клиента. Выручка от этого сегмента услуг на 114% превзошла показатели первого полугодия 2018 года.

А самой быстрорастущей услугой оператора стал "SMS-Таргет". Речь идет об адресных рассылках с детальным сегментированием целевой аудитории. По данным компании, хотя "SMS-Таргет" – самый "молодой" сервис в линейке бизнес-продуктов Tele2, он уже вызвал большой интерес у клиентов. Только за июнь выручка от новой услуги выросла в 8,5 раза.

"B2B-направление является одним из наиболее активно растущих в Tele2", – подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона "Москва" Наталья Тимощук. По ее словам, "сервисная выручка достигла половины от всех заработанных средств". "Это означает, что мы гармонично диверсифицировали рыночные предложения, сделав их более привлекательными и эффективными для клиентов", – пояснила представитель Tele2.